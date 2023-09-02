У Києві відкриють першу в Україні бібліотеку настільних ігор, фото

Охочі зможуть брати настілки у читальній залі, а згодом ігри видаватимуть додому, як книжки.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У столиці відкриють першу в Україні бібліотеку настільних ігор. Відкриття відбудеться у середу, 6 вересня.

Як зазначили у КМДА, щоб скористатися ігровим фондом, потрібно стати читачем Центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка для дітей м. Києва.

«Спочатку планується проводити ігрові зустрічі. Також всі охочі зможуть брати настілки у читальній залі. Згодом ігри видаватимуть додому, як книжки», - сказано у повідомленні.

Ігровий фонд Бібліотеки налічує понад 125 ігор. Це різноманітні настілки – від найпростіших до складних економічних стратегій. Колекцію ігор передала Спілка видавництв настільних ігор.

У КМДА зазначили, що це пілотний проєкт — згодом Департамент культури КМДА розширить його й на інші бібліотечні простори міста.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.