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Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова, відео

13:29, 7 вересня 2023
Президент окреслив завдання, які стоять перед міністром оборони.
Зеленський представив нового міністра оборони Рустема Умєрова, відео
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Президент України Володимир Зеленський представив нового міністра оборони України Рустема Умєрова та завдання, які стоять перед ним зараз.

За словами Зеленського, потрібна нова субʼєктність Міністерства оборони. Це міністерство, яке відповідає за координацію всього сектору оборони.

«Український воїн – це ключовий пріоритет сил оборони. Якщо для блага та міцності воїна потрібні зміни в діяльності сил оборони, значить, такі зміни повинні бути миттєвими. Це стосується всього, від бюрократичних процедур, які забирають час та енергію воїнів, до забезпечення наших воїнів. Усе, що може бути оцифроване, має бути оцифроване. Кожна бюрократична процедура, яка може бути скасована, має бути скасована. Кожна річ, яка може вберегти життя та здоровʼя воїнів, має бути знайдена й поставлена в українські війська. Потрібна нова філософія ставлення до українських воїнів: люди – це не витратний матеріал. Їхній час та сили – це цінність держави», - наголосив Президент.

Зеленський також наголосив, що Сили оборони України мають найбільший у світі досвід успішного захисту в сучасній війні.

«Усе, що дає такий захист, має працювати на кожного українського воїна, на нашу державу загалом і на безпеку наших партнерів. Цим потрібно займатися. Цілеспрямовано. Це стосується всього, від тренування воїнів до медичного забезпечення бригад, від забезпечення бою до комунікації з рідними наших воїнів.

А головне, потрібно більше довіри. Довіри до рішень, які ухвалюються, довіри до закупівель, які проводяться, довіри до постачання, яке заплановане та здійснюється, і довіри до комунікації між підрозділами та необхідними їм ланками системи оборони України», - підкреслив очільник країни.

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