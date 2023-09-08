Відомий британський актор Стівен Фрай озвучив для «Укрзалізниці» вигадану станцію, відео

В «Укрзалізниці» зазначили, що в ексклюзивній співпраці зі Стівеном Фраєм додають ще одну зупинку всім своїм поїздам.

Британський актор, письменник, сценарист, телевізійний ведучий та режисер Стівен Фрай, який приїхав у Київ, зустрівся з представниками «Укрзалізниці» й записав «голос» до вигаданої платформи «Дев'ять і три чверті». Відео опублікувала пресслужба «Укрзалізниці».

У компанії жартома зазначили, що в ексклюзивній співпраці зі Стівеном Фраєм додають ще одну зупинку всім своїм поїздам.

Нагадаємо, актор був у Києві 6 вересня з нагоди третього Саміту перших леді та джентльменів та став ведучим заходу.

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