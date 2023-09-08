В Одесі рятувальники звільнили із металевої пастки дитину: відео

7-річний хлопчик застряг в решітці вікна.

В Одесі рятувальники звільнили із металевої пастки дитину. Такий виклик надзвичайники отримали у четвер, 7 вересня.

Як розповіли у ДСНС, 7-річний хлопчик опинився у пастці, тому за допомогою гідравлічних ножиць рятувальники розрізали віконну решітку та вивільнили голову малечі.

Хлопчик не постраждав, але дуже злякався.

У ДСНС наголосили, що такі ситуації не завжди можуть закінчуватися без травм, тож потрібно стежити за дітьми і навчати їх правил безпеки.

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