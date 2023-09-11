У ГУР опублікували унікальні фотографії з розвідниками на «Вишках Бойка»

Оприлюднили фотографії таємної спецоперації ГУР МО України на газовидобувних платформах у Чорному морі.

Як раніше повідомлялося, Україна повернула під контроль газові та нафтові платформи в Чорному морі між Одесою та окупованим Кримом. Ці об'єкти більш відомі під назвою «Вишки Бойка».

Пізніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України опублікувало фотографії з розвідниками на так званих «Вишках Бойка».

«Шлях розвідників-спецпризначенців штормовою акваторією на ґумових човнах;

Зачистка об’єктів та демонтаж засобів розвідки держави-агресора;

Зіткнення з ворожою авіацією;

Евакуація «Конана» - воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

Слава Україні!», - йдеться у повідомленні.

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