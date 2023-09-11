Від 700 до 1200 доларів за «посвідчення моряка» для виїзду за кордон: СБУ на Одещині затримала чиновників, відео та фото

За інформацією СБУ, клієнтам «допомагали» «гарантовано» скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації.

Служба безпеки України повідомили, що ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон в Одеській області. За інформацією СБУ, за гроші посадовці пропонували ухилянтам виїхати за межі України як судноводії торговельних кораблів.

Для цього клієнтам «допомагали» «гарантовано» скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації.

Вартість таких «послуг» становила від 700 до 1,2 тис. американських доларів. Сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей «клієнта».

У результаті комплексних заходів затримано двох посадовців: співробітника Ізмаїльського морпорту, а також чиновника Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

«Таким чином корумповані посадовці «заробили» майже 2 млн у гривневому еквіваленті.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» під час передачі неправомірної вигоди», - наголосили у Службі безпеки.

На підставі отриманих доказів затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі посадовці під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

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