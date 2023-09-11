Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Майно ліквідованого Окружного адмінсуду Києва передадуть ВККС

Ще частину обладнання передадуть Київському окружному адміністративному суду.

Прогрес України у судовій реформі є вражаючим, — міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок

Незважаючи на вражаючий, за її словами, прогрес у судовій реформі, Анналена Бербок закликала Україну робити більше для боротьби з корупцією.

Верховний Суд відмовив матері у наданні її дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій, - самого факту віднесення міста Сватова до території АТО недостатньо

Верховний Суд підкреслив, що віднесення міста Сватове Луганської області до територій, на яких здійснювалася АТО, без проведення на цій території воєнних дій чи збройних конфліктів, не є достатньою законною підставою чи умовою для надання дитині статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Кабмін вніс зміни до Порядку обчислення середньої заробітної плати

Обчислення середньої заробітної плати, - Уряд вніс зміни до Порядку.

Кабмін обмежив розмір матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань чиновників

Уряд вніс зміни до Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

  1. В Україні

Від 700 до 1200 доларів за «посвідчення моряка» для виїзду за кордон: СБУ на Одещині затримала чиновників, відео та фото

17:59, 11 вересня 2023
За інформацією СБУ, клієнтам «допомагали» «гарантовано» скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації.
Від 700 до 1200 доларів за «посвідчення моряка» для виїзду за кордон: СБУ на Одещині затримала чиновників, відео та фото
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Служба безпеки України повідомили, що ліквідувала ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон в Одеській області. За інформацією СБУ, за гроші посадовці пропонували ухилянтам виїхати за межі України як судноводії торговельних кораблів.

Для цього клієнтам «допомагали» «гарантовано» скласти іспит на отримання відповідної кваліфікації.

Вартість таких «послуг» становила від 700 до 1,2 тис. американських доларів. Сума залежала від наявності первинних навичок у морській справі та фінансових можливостей «клієнта».

У результаті комплексних заходів затримано двох посадовців: співробітника Ізмаїльського морпорту, а також чиновника Дунайської кваліфікаційної комісії Держслужби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства.

«Таким чином корумповані посадовці «заробили» майже 2 млн у гривневому еквіваленті.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів «на гарячому» під час передачі неправомірної вигоди», - наголосили у Службі безпеки.

На підставі отриманих доказів затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі посадовці під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірена Гулкевич
    Ірена Гулкевич
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Сергій Орлов
    Сергій Орлов
    заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації