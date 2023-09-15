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  1. В Україні

Йдеться лише про облік, потреби в залученні жінок-медиків безпосередньо на фронті немає – Маляр

19:41, 15 вересня 2023
Постановка на військовий облік – це не означає мобілізацію.
Йдеться лише про облік, потреби в залученні жінок-медиків безпосередньо на фронті немає – Маляр
Джерело фото: Depositphotos
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Генеральний штаб Збройних Сил запевняє, що не потребує жінок медичних спеціальностей безпосередньо на фронті, а взяття на облік не означає мобілізацію.

На цьому наголосила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону, коментуючи закон про взяття жінок з медичною освітою на військовий облік з 1 жовтня.

«Генштаб тоді й зараз запевняє, що не потребують жінок цих спеціальностей безпосередньо на фронті, і я нагадаю, що постановка на облік – це не означає мобілізацію. Це перше.

По-друге, у нас немає на фронті жінок, які там знаходяться без їхньої згоди», – наголосила Маляр.

Так, як ми писали, 7 жовтня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до статті 1 закону «Про військовий обов'язок і військову службу».

Законом встановлюється, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Раніше ми розповідали, що у ЗСУ пояснили, чи потрібно жінкам-медикам самостійно йти до ТЦК та СП.

А також писали, чи можуть обмежити виїзд жінок, які стануть на військовий облік, та чи зможуть покарати у разі, якщо вони не стануть на облік.

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