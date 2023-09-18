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У Львові працівники ТЦК силою скрутили чоловіка та намагалися заштовхати у авто, відео

20:30, 18 вересня 2023
Небайдужі люди почали кричати представникам військкомату, щоб хлопця відпустили, після чого йому вдалося вирватися та втекти.
У Львові працівники ТЦК силою скрутили чоловіка та намагалися заштовхати у авто, відео
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У Львові представники ТЦК посеред вулиці намагалися провести жорстоке затримання хлопця, який стояв на зупинці. Вони скрутили його і намагалися заштовхати у авто. 

Небайдужі люди, які стали свідками події, почали кричати представникам військкомату, щоб відпустили хлопця. Як результат, він вирвався і втік. Відповідне відео публікують у Телеграм-каналах. 

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У Львівському обласному ТЦК відреагували на інцидент і заявили, що за цим фактом призначено службову перевірку. 

"У мережі поширюється інформація, що вказує на нібито неправомірні дії представників ТЦК та СП. За цим фактом керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. Разом з тим нагадуємо громадянам, віком від 18 до 60 років, на час дії воєнного стану повинні постійно мати при собі документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи і за вимогою надавати їх для перевірки уповноваженим особам спільних патрулів", - йдеться у повідомленні Львівського обласного ТЦК. 

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