Зеленський дозволив не саджати до в'язниці за ряд злочинів

Зеленський підписав Закон, згідно з яким за деякі злочини в’язниці вводяться альтернатива – пробаційний нагляд.

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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №9185, який впроваджує пробаційний нагляд як альтернативу ув'язненню за деякі кримінальні правопорушення. Про це повідомило Міністерство юстиції України.

Пробаційний нагляд буде застосовуватися для ряду злочинів, включаючи ухилення від сплати аліментів, розголошення банківської таємниці, домашнє насильство, і примушування до вступу в статевий зв'язок. Цей вид покарання буде доступний для понад 140 статей Кримінального кодексу України.

Пробаційний нагляд стане одним із основних видів покарання, поряд з обмеженням волі та позбавленням волі, але водночас виступатиме альтернативою ув'язненню. Це означає, що особа, якій призначено пробаційний нагляд, не буде ізольована від суспільства, але зобов'язана дотримуватися низки обов'язків. В разі невиконання цих обов'язків можуть застосовуватися більш суворі види покарання.

Тривалість пробаційного нагляду може становити від 1 до 5 років. Якщо засуджений не виконуватиме встановлені судом обов'язки під час пробації, йому може бути обмежено волю на строк до 3 років.

Закон набере чинності через 6 місяців з моменту підписання.

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