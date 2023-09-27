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  1. В Україні

АРМА підписало з «Укрнафтою» договір управління мережею АЗК Glusco

18:38, 27 вересня 2023
За умовами договору, 85% чистого прибутку від управління мережею компанія передаватиме державі, 15% отримуватиме сама «Укрнафта» за управління.
АРМА підписало з «Укрнафтою» договір управління мережею АЗК Glusco
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У середу, 27 вересня, Агентство з розшуку та менеджменту активів підписало з ПАТ «Укрнафта» договір управління активами мережі АЗК Glusco. Про це повідомила пресслужба компанії.

За умовами договору, 85% чистого прибутку від управління мережею компанія передаватиме державі, 15% отримуватиме сама «Укрнафта» за управління.

Також було встановлено гарантійний щомісячний платіж у розмірі 5 млн грн. Це мінімум, який буде перераховано в бюджет.

«Після укладання договору має розпочатися процес фактичної передачі активів Glusco в управління. Це займе певний час. Команда «Укрнафти» прикладе максимум зусиль для ефективної роботи мережі АЗК з моменту підписання актів прийомання-передачі», — зазначив директор ПАТ «Укрнафта» Сергій Корецький.

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