ВМС і ГУР провели спецоперацію і повернули додому двох українських десантників, відео

Вони брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Військово-Морські Сили спільно з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони провели спецоперацію з евакуації двох військовослужбовців-десантників із тимчасово окупованої території однієї з областей, повідомляють ВМС.

"Важливе кожне життя: ВМС і ГУР провели успішну спецоперацію і повернули додому двох українських десантників. Військово-Морські Сили ЗСУ разом із ГУР Міноборони провели успішну спецоперацію з евакуації двох військовослужбовців-десантників із тимчасово окупованої території однієї з областей України", - ідеться в повідомленні.

Вони брали участь у боях з окупантами, отримали важкі поранення та не змогли самостійно вийти на підконтрольну Україні територію. Весь цей час вони переховувалися завдяки місцевим мешканцям.

Спецпідрозділ ВМС "Ангели" провели евакуацію бійців, вогневе прикриття під час виходу групи забезпечували Десантно-штурмові війська.

Опубліковано відео зустрічі десантників, які повернулися на підконтрольну територію.

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