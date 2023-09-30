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Верховний Суд: У разі набуття компетенції відповідного адміністративного органу його правонаступник зобов`язаний виконати усі обов`язки такого органу перед учасниками адміністративного провадження та особами, які сприяють розгляду справи, а усі рішення та дії адміністративного органу є обов`язковими для його правонаступника.

Необхідність створення військової поліції, прокуратури та системи судів є очевидною, - голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

Водночас ефективна реалізація ініціативи зі створення військової поліції, прокуратури та системи судів, за словами голови ВС Станіслава Кравченка, потребуватиме певного часу.

Штрафи для поліцейських, працівників НАБУ та БЕБ за невиконання вимог прокурора: Комітет розглянув законопроект на предмет конституційності

Парламент може повернутися до законопроекту щодо вирішення деяких проблемних питань у діяльності органів прокуратури України.

Для органів влади, які не є юридичними особами, та іноземних юросіб скасують обов’язок реєструватися в Електронному суді

Народні депутати вирішили поправити закон про обов’язкову реєстрацію Електронних кабінетів для обміну процесуальними документами із судом, скасувавши обов’язок реєстрації для тих органів влади, що не є юридичними особами, та для іноземного бізнесу.

Покарання у виді арешту будуть застосовувати лише до військовослужбовців: за 140 статтями КК зможуть застосовувати пробаційний нагляд як основне покарання

Арешт як вид покарання залишиться лише для військовослужбовців.

  1. В Україні

У Києві біля КМДА знову пройшов мітинг проти скандальних закупівель, фото

15:35, 30 вересня 2023
Цього разу до мітингувальників не вийшов ніхто з представників міської влади.
У Києві біля КМДА знову пройшов мітинг проти скандальних закупівель, фото
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У суботу, 30 вересня, під будівлею Київської міської ради вже втретє відбувся мітинг громадян, які вимагають у місцевої влади спрямувати більше бюджетних коштів на підтримку ЗСУ, передає «Громадське».

Загалом під стінами Київради зібралися близько двох сотень людей. Протестувальники прийшли з плакатами: «Гроші на ЗСУ», «Соромно за тротуари», «Нам не по барабану», «Ремонт доріг перемогу не наближає», «Більше дронів ЗСУ».

Зазначається, що цього разу до мітингувальників не вийшов ніхто з представників міської влади.

Нагадаємо, 23 вересня біля адмінбудівлі Київської міської адміністрації відбувся мітинг через нецільове використання бюджету.

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