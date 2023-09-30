У Києві біля КМДА знову пройшов мітинг проти скандальних закупівель, фото

Цього разу до мітингувальників не вийшов ніхто з представників міської влади.

У суботу, 30 вересня, під будівлею Київської міської ради вже втретє відбувся мітинг громадян, які вимагають у місцевої влади спрямувати більше бюджетних коштів на підтримку ЗСУ, передає «Громадське».

Загалом під стінами Київради зібралися близько двох сотень людей. Протестувальники прийшли з плакатами: «Гроші на ЗСУ», «Соромно за тротуари», «Нам не по барабану», «Ремонт доріг перемогу не наближає», «Більше дронів ЗСУ».

Зазначається, що цього разу до мітингувальників не вийшов ніхто з представників міської влади.

Нагадаємо, 23 вересня біля адмінбудівлі Київської міської адміністрації відбувся мітинг через нецільове використання бюджету.

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