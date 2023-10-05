Чоловік зламав ногу дружині, щоб їх випустили за кордон, – учасниця відомого телешоу поділилася одкровеннями

Чоловік учасниці шоу «Супермама» на очах у сина зламав дружині ногу, аби виїхати з ними кордон як опікун.

У шостому сезоні шоу «Супермама» учасниця зізналася, що її чоловік зламав їй ногу після того, як вона запізнилася після вечірки в караоке разом із подругами. Проте мотивом вчинка була можливість виїхати з України разом із нею та дитиною у ролі опікуна.

«Мій чоловік зламав руками мені ногу, щоб його випустили з України. Якби не нога, ми б не виїхали всією сім'єю за кордон», – каже дівчина.

Учасниця «Супермами» розповіла, що чоловік скоїв цей вчинок на очах їхнього сина. Після травми жінка пройшла важку операцію та провела тривалий час на реабілітації, але вона не має на чоловіка жодної злості.

Завдяки цій травмі, чоловік отримав можливість виїхати з України, чому дружина рада.

«Коли ми виїжджали до Польщі, то чоловіків не пропускали, але я була недієздатною і він виїхав як опікун, у нас дитинка. Тобто якби не нога, то ми всією сім'єю не виїхали б за кордон», – додала учасниця.

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