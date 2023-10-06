В Києві помітили елітний мікроавтобус від General Motors, фото

У Києві помітили люксовий фургон GMC G2500 VanDura 1994 року від ательє Starcraft. Він у 90-х вважався одним із найрозкішніших у світі. Про це йдеться на сторінці t.o.p.c.a.r.s.s_ua в Instagram.
GMC G2500 VanDura оснащений 5,7-літровим бензиновим двигуном V8 потужністю 200 к.с.
На фото мікроавтобус пофарбований у синій колір із бамперами сірого кольору. Зовні є декоративна графіка на кузові, а ззаду розміщені запасне колесо та драбина для доступу на дах авто.
Фото: instagram.com/t.o.p.c.a.r.s_u.a
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.