ЗСУ з HIMARS ефектно знищили російський «Солнцепьок», відео

Український HIMARS знищив російську вогнеметну систему «Солнцепьок». Про це повідомила пресслужба СБУ.
Співробітники Запорізького Управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію тяжкої вогнеметної системи «Солнцепьок» та передали координати артилеристам з HIMARS.
Завдяки успішній роботі захисників ТОС-1А «Солнцепьок», екіпаж та повний боєкомплект було знищено.
«І у фінальному поєдинку з ракетою HIMARS ворожий «Солнцепьок» відсвяткував свою поразку розкішним салютом», - йдеться у повідомленні.
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