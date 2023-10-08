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На Київщині збудували бомбосховище у вигляді казкового будиночка Гобітів, фото

07:00, 8 жовтня 2023
Бомбосховище Hobbit house розраховане на 55 осіб
На Київщині збудували бомбосховище у вигляді казкового будиночка Гобітів, фото
Фото: facebook.com/Gurtum.CF
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У Гостомелі Київської області, на території єдиної початкової школи, збудували бомбосховище Hobbit house. Воно має вигляд справжнього казкового будиночка гобітів. Про це повідомила Gurtum Charity Foundation.

Роботи з його будівництва йшли з нуля.  Бомбосховище Hobbit house розраховане на 55 осіб. Воно має два входи, приміщення для навчання і санвузол.

Головним завданням при побудові укриття було створення казкової атмосфери для дітей, щоб мінімізувати їхній стрес та асоціації з небезпекою.

Дизайнери розмалювали стіни укриття тематичними малюнками. На них зображені книги, камін, капелюх Гобіта і багато котиків.

Фото: facebook.com/Gurtum.CF

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