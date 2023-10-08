На Київщині збудували бомбосховище у вигляді казкового будиночка Гобітів, фото

Бомбосховище Hobbit house розраховане на 55 осіб

Фото: facebook.com/Gurtum.CF

У Гостомелі Київської області, на території єдиної початкової школи, збудували бомбосховище Hobbit house. Воно має вигляд справжнього казкового будиночка гобітів. Про це повідомила Gurtum Charity Foundation.

Роботи з його будівництва йшли з нуля. Бомбосховище Hobbit house розраховане на 55 осіб. Воно має два входи, приміщення для навчання і санвузол.

Головним завданням при побудові укриття було створення казкової атмосфери для дітей, щоб мінімізувати їхній стрес та асоціації з небезпекою.

Дизайнери розмалювали стіни укриття тематичними малюнками. На них зображені книги, камін, капелюх Гобіта і багато котиків.

Фото: facebook.com/Gurtum.CF

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.