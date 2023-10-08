В Україні перший сніг: мандрівники показали фото з карпатських вершин

Одну із карпатських вершин трохи припорошив сніг.

Скріншот із відео

У неділю, 8 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський уже випав перший сніг. Відповідні світлини та відео у Facebook оприлюднила мандрівниця Леся Чернятович.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост сьогодні повідомляв, що станом на 9:00 ранку на горі Піп Іван Чорногірський туман, дощ, температура повітря 1°С, пориви вітру до 8 м/с.

Джерело фото: Lesia Cherniatovich/Facebook

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