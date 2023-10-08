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Запису від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою недостатньо для підтвердження повідомлення про судовий розгляд, - ККС ВС

У матеріалах справи містилося повідомлення учасників судового провадження про призначення апеляційного розгляду, на звороті якого наявний запис від імені секретаря судового засідання про повідомлення учасників електронною поштою.

Верховний Суд нагадав, що заборона оскарження ухвали слідчого судді за результатами розгляду скарги на бездіяльність слідчого чи прокурора щодо невнесення відомостей до ЄРДР визнана неконституційною

Суд апеляційної інстанції послався на те, що адвокат подав апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді, яка не підлягає окремому оскарженню в апеляційному порядку, але Верховний Суд з таким висновком не погодився.

Верховний Суд визначив, коли неякісна фіксація ходу судового засідання не перешкоджає сприйняттю показань свідка

Верховний Суд розглянув справу, де постало питання впливу недоліку технічної фіксації ходу судового засідання на сприйняття показань свідка.

Навіть за неявки потерпілої в судові засідання 15 разів, не можна вважати, що кримінальне провадження стало приватним, і прирівнювати це до відмови від обвинувачення, - позиція ВС

Відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення є обов’язковою умовою.

Кабмін звільнять від обов’язку реєструватися в Електронному суді і вказувати ідентифікаційний код, бо він не є юридичною особою

Спочатку депутати передбачили в законі, що усі органи державної влади мають з 18 жовтня 2023 року зареєструватися в Електронному суді для того, аби мати можливість брати участь у судових справах, але потім різко передумали.

  1. В Україні

В Україні перший сніг: мандрівники показали фото з карпатських вершин

23:40, 8 жовтня 2023
Одну із карпатських вершин трохи припорошив сніг.
В Україні перший сніг: мандрівники показали фото з карпатських вершин
Скріншот із відео
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У неділю, 8 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський уже випав перший сніг. Відповідні світлини та відео у Facebook оприлюднила мандрівниця Леся Чернятович.

Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост сьогодні повідомляв, що станом на 9:00 ранку на горі Піп Іван Чорногірський туман, дощ, температура повітря 1°С, пориви вітру до 8 м/с.

Джерело фото: Lesia Cherniatovich/Facebook

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