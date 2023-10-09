Малюська опублікував відео з білим порошком та анонсував нові тендери

Денис Малюська повідомив, що закінчується борошно.

Міністр юстиції України Денис Малюська незвично анонсував закупку борошна. На своїй сторінці у Facebook посадовець написав: «хакери зламали мій екаунт і опублікували це відео не дивіться!»

У відео видно, що він насипав трохи борошна на свій робочий стіл і повідомив, що планується велика закупка.

«Борошно закінчується. Вже на наступному тижні и плануємо придбати на прозоро маркет 2000 тон борошна. 6 лотів», - сказав Малюська, додавши, що «дорого купувати не будемо».

Раніше Денис Малюська пожартував з приводу вимоги партнерів про максимальну прозорість урядовців, оприлюднивши фото зі спальні готелю.

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