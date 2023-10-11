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У Львові люди у формі силоміць затримали чоловіка і відвезли до ТЦК: розпочато перевірку, відео

15:11, 11 жовтня 2023
У Львівському ТЦК відреагували на відео, де чоловіка затримали у центрі міста і відвезли до центру комплектування.
У Львові люди у формі силоміць затримали чоловіка і відвезли до ТЦК: розпочато перевірку, відео
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У Львові відбувся черговий скандал з представниками ТЦК. Мережею шириться відео, де воєнкоми затягують силою чоловіка до будівлі. За попередніми даними, чоловік приїхав з Києва до Львова, де його силою затримали і вже нібито наступного ранку він опинився на полігоні у Рівненській області.

У Львівському ТЦК відреагували на інцидент і повідомили, що розпочали перевірку щодо даної ситуації. Там заявили, що командування вже встановлює обставини події.

«Мережею інтернет поширюється інформація, щодо виникнення конфліктної ситуації між цивільним населенням та громадянами у військовій формі. Командування Львівського ОТЦК та СП здійснює заходи, щодо встановлення обставин даного випадку. Призначено службову перевірку», –  йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що у Тернополі ТЦК проводить перевірку через відео, де чоловіків «пакують» у мікроавтобус. 

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