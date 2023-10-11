Тернопільська міська рада виставила на продаж танк, фото

Танк ще 1944 року випуску та без силової установки та навісного обладнання.

Джерело фото: prozorro.sale

Управління обліку та контролю за використанням комунального майна Тернопільської міської ради виставило на продаж корпус танка. Відповідне оголошення опублікували на сайті prozorro.

Танк Т-34 1944 року випуску. Його реконструювали, тому зараз він без силової установки та навісного обладнання.

Початкова ціна - 872 210 грн.

Источник фото: prozorro.sale

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