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  1. В Україні

«Нашпигував» автобус iPhone 15 Pro Max: у перевізника виявили понад 400 телефонів, фото

17:20, 13 жовтня 2023
Загальна вартість виявленої митниками прихованої техніки сягає понад десять мільйонів гривень.
«Нашпигував» автобус iPhone 15 Pro Max: у перевізника виявили понад 400 телефонів, фото
Фото: customs.gov.ua
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На кордоні зі Словаччиною митники запобігли незаконному ввезенню великої партії сучасних ґаджетів, прихованих у рейсовому автобусі. Про це повідомила пресслужба Закарпатська митниця

Інцидент трапився на митному посту «Ужгород-автомобільний». Сучасну техніку намагалися завезти на митну територію України рейсовим автобусом, заздалегідь приховавши в конструктивних порожнинах. У такий спосіб ділки сподівалися уникнути обов’язкове декларування та оподаткування на кордоні з подальшим комерційним збутом дороговартістної техніки.

«Так, повертаючись із країн Євросоюзу, водій рейсового автобусу під час проходження митного контролю запевняв інспекторів-пошуківців про відсутність товару, що підлягає декларуванню та сплаті митних платежів, а також, що не переміщує через кордон приховані речі.

Але ретельна перевірка салону автобусу показала «нещирість» перевізника, який практично «нашпигував» усі доступні конструктивні порожнини транспортного засобу новенькими мобільними телефонами різних марок та моделей. Щоб до них добратися, закарпатським митникам довелось демонтувати декоративні панелі та обшивку в салоні автобуса», - сказано у повідомленні.

Наразі вже вийняли понад 400 шт мобілок, з яких – 169 айфонів, серед яких значна кількість останньої моделі iPhone 15 Pro Max. За попередньою оцінкою, загальна вартість виявленої митниками прихованої техніки сягає понад десять мільйонів гривень.

Зараз автобус перебуває на перевірці сканера, який допоможе інспекторам митниці чітко вказати на можливі додаткові місця схову побілок.

Прикордонники зазначили, що відносно водія буде складено протоколи про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Дана стаття передбачає штраф у розмірі 100% вартості предметів правопорушення, їх конфіскацію разом з транспортним засобом, що використовувався для переміщення прихованого товару у важкодоступних місцях

«Після остаточної перевірки транспортного засобу та перерахунку виявленого прихованого товару, Закарпатська митниця поінформує додатково», - додали у повідомленні.

Фото: customs.gov.ua

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