Міноборони тестує дві моделі жіночих бронежилетів, фото

Дослідне носіння проводять вже вдруге, після врахування побажань жінок за результатами першого тестового носіння.

Джерело фото: Міноборони

Міністерство оборони України повідомили про тестування двох моделей жіночих бронежилетів. Засоби індивідуального захисту тестуються під час виконання навчально-бойових завдань, що дозволяє максимально наблизити умови використання нової «броні» до бойових.

«Жінки однієї з військових частин ЗСУ випробовують дві моделі бронежилетів модульних з конструктивно вигнутою пластиною. Нова розробка враховує особливості будови тіла військовослужбовиць», - сказано у повідомленні.

Як зазначається, Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ проводить таке дослідне носіння вже вдруге, після врахування побажань жінок за результатами першого тестового носіння.

Після завершення «польового» дослідного носіння виробники проведуть лабораторні випробування. Бронежилет перевірятимуть в різних кліматичних умовах.

За результатами цих випробувань Міноборони затвердить зразки-еталони, тоді бронежилети вважатимуться прийнятими на забезпечення у ЗСУ.

Джерело фото: Міноборони

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