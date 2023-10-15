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Комітет рекомендував законопроєкт про Держбюджет на 2024 рік до першого читання — Підласа

14:38, 15 жовтня 2023
Зокрема, Підласа зауважила, що є ряд суттєвих змін, які Уряд мусить врахувати при підготовці до другого читання.
Комітет рекомендував законопроєкт про Держбюджет на 2024 рік до першого читання — Підласа
Джерело фото: rada.gov.ua
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Комітет з питань бюджету рекомендував Проеєкт Закону про Державний бюджет України на 2024 рік (№10000) до першого читання. Про це повідомила Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

Зокрема, розповіли у Апараті ВРУ, Підласа зауважила, що є ряд суттєвих змін, які Уряд мусить врахувати при підготовці до другого читання, а саме:  

  • у разі ухвалення законопроекту про оподаткування банків (№9656-д) збільшити планові доходи держбюджету на 9,9 млрд грн
  • додатково скоротити видатки на будівництво, ремонти і закупівлі майна в різних органах влади на майже 1,3 млрд грн;
  • спрямувати додатково 574 млн грн на протезування для військових,
  • збільшити видатки на освітню субвенцію на понад 384 млн грн також за рахунок скорочення капітальних видатків,
  • збільшити видатки на забезпечення діяльності Вищої ради правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів загалом на 62 млн грн,
  • скоротити видатки на Бюро економічної безпеки на 409 млн грн і спрямувати ці кошти на закупівлю сканерів для митниці на пунктах пропусках залізничного сполучення задля посилення боротьби з корупцією і уникненням несплати митних зборів та платежів,
  • збільшити на 5 млн грн видатки на НСЗУ працівники якої забезпечують впровадження медичної реформи,
  • виділити 376 млн грн на утилізацію твердого ракетного палива, що дозволить уникнути екологічної катастрофи,
  • додати додатково 100 млн грн для здійснення наукових досліджень Національною академією наук.

Також Комітет рекомендує надати Уряду доручення опрацювати 61 додаткове питання.

«Як наслідок, матимемо додаткову можливість збільшити дохідну частину Державного бюджету і ще раз ретельно проаналізувати видатки Державного бюджету на 2024 рік, скоротивши непріоритетні і додавши кошти на заходи, які матимуть обґрунтовану потребу у наступному році», — зазначила Роксолана Підласа.

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