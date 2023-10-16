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Видавали себе за військових і обіцяли забрати «на нуль»: на Прикарпатті знешкодили банду рекетирів, фото

12:35, 16 жовтня 2023
Зловмисники намагались обкласти «даниною» місцевих підприємців.
Видавали себе за військових і обіцяли забрати «на нуль»: на Прикарпатті знешкодили банду рекетирів, фото
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Правоохоронці нейтралізували злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху жителів західних областей України. Банда діяла під контролем «смотрящого» за Івано-Франківською областю, відомого кримінального авторитета.

Як повідомила пресслужба СБУ, учасники угруповання тероризували мешканців регіону, вимагали з них гроші та відбирали приватне майно. Для цього створювали штучні конфліктні ситуації або комерційні спори, а потім виставляли «рахунок» за мирне вирішення проблеми.

«У разі відмови – учасники банди погрожували потерпілим та їхнім сім’ям насильством і фізичною розправою, а також «конфіскацією» автомобілів та нерухомості.

За один рекетирський «наліт» фігуранти могли «вибити» з людини від 10 до 500 тис. у гривневому еквіваленті.

Таким чином зловмисники намагались обкласти «даниною» місцевих підприємців і поступово розширювали свій вплив на прилеглі регіони України», - сказано у повідомленні.

У спецслужбі додають, що з початком повномасштабної війни бандити почали видавати себе за військових та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях. Вони обіцяли жертвам, що заберуть до себе «на нуль», де забиратимуть зарплату в рахунок сплати боргу. При цьому, як встановила СБУ, учасники банди оформили собі довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

«За наявними даними, діяльність банди призводила до загострення криміногенної обстановки та негативно впливала на суспільно-політичні настрої серед мешканців Прикарпаття.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 150 тис. гривень у місцевого підприємця. Фігуранти неодноразово погрожували чоловіку, що забʼють молотками, битимуть трубами по голові, зламають ноги та зроблять інвалідом, якщо він не сплатить їм гроші», - повідомляють у СБУ.

Правоохоронці затримали двох активних учасників угруповання під час передачі їм всієї суми від потерпілого.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Раніше ми писали, що на Львівщині нейтралізовано діяльність лідера злочинного угрупування та його активних учасників, які тероризували і намагались тримати в страху місцевих жителів.

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