До Києва прибув з візитом очільник ОБСЄ Буяр Османі, фото

Османі побував в одній з шкіл Києва, яка зазнала обстрілів з боку росії.

У понеділок, 16 жовтня, міністр закордонних справ Північної Македонії і глава ОБСЄ Буяр Османі прибув з візитом до Києва. Про це повідомляє македонське видання Сivil media, яке взяло коментар в Османі у вагоні потяга.

Османі підкреслив, що Україна є головним пріоритетом під час головування його країни в ОБСЄ, тому що саме в нашій державі вирішується майбутнє безпекової ситуації у Європі.

«Коли під загрозою самі підвалини організації, потрібно фокусуватися на цьому. І саме це зараз відбувається в Україні - російська агресія проти України руйнує засади міжнародного порядку», - сказав він.

Османі побував в одній з шкіл Києва, яка зазнала обстрілів з боку росії.

«Це суворе нагадування про нагальну потребу миру. Кожна дитина заслуговує на безпеку, освіту та світле майбутнє», - зазначив глава ОБСЄ.

Політик нагадав, що він розпочав головування своєї держави в ОБСЄ у 2023 році поїздкою в Україну. А тепер він завершує рік поїздкою до столиці України.

Османі зазначив, що ОБСЄ має 21 проєкт в Україні, один з яких - розмінування. За оцінками, близько 100 тисяч квадратних км в Україні забруднені мінами. Він додав, що процес розмінування не буде короткочасним.

«ОБСЄ закладає фундамент і буде враховувати екологічні наслідки такого процесу», - сказав він.

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