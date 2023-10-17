Зеленський провів Ставку: Є результати знищення логістики окупантів, відео

Президент відзначив ефективність наданої партнерами зброї, завдяки якій є результат щодо знищення баз та логістики окупантів.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки головнокомандувача і повідомив деталі у відеозверненні. Він розповів, що заслухав доповіді командувачів та відзначив ефективність наданої партнерами зброї, завдяки якій є результат щодо знищення баз та логістики окупантів.

"Провів засідання Ставки. Важливі доповіді командувачів. Дякую кожному воїну, кожній нашій бригаді, які міцно тримають позиції. Авдіївка, Бахмутський напрямок, Марʼїнка, Шахтарський напрямок. І Купʼянськ, і Запорізький напрямок. Молодці, хлопці! Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати", - повідомив Президент.

При цьому він подякував деяким партнерам України.

"Ефективна зброя, як ми й домовлялись", - підкреслив Зеленський.

За словами Зеленського, також на Ставці обговорили міжнародну політику, наявні зміни. Були доповіді урядовців та розвідки.

"Викликів багато. Але, якими б не були загрози, наша відповідь – це наша сила, наша єдність. Захищати Україну та державні інтереси, бути в обороні або з обороною, допомагати, дбати про тих, хто поруч, знайти своє місце в спільній роботі народу – це важливо", - зазначив Президент.

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