У Києві з’явилась нова кільцева розв’язка, фото

Кільцева розв’язка з’явилась на вулиці Павла Полуботка.

Фото: facebook.com/sheudesn

У Деснянському районі столиці на вулиці Павла Полуботка облаштували нову кільцеву розв’язку. Про це 17 жовтня повідомила пресслужба КП ШЕУ Деснянського району.

Підприємством облаштувало верхній та нижній шари асфальтобетонного покриття, встановило бортовий камінь, уклало ФЕМ, нанесло дорожню розмітку, встановило дорожні знаки.

«Загалом, міні-кільця сприяють покращенню дорожнього руху, ефективнішому регулюванню трафіку та підвищують безпеку перетину перехрестя, що зручно і для водіїв, і для пішоходів; а також підтримують розвиток зелених зон», – сказано у повідомленні.

Фото: facebook.com/sheudesn

Раніше ми писали, що у Києві продовжили ремонтні роботи на Північному мосту в напрямку Почайної.

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