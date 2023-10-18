Залужний показав запуск американських далекобійних ракет ATACMS: відео

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав відео запуску американської далекобійної ракети ATACMS.
«ATACMS. Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом – до перемоги», – зазначив Головнокомандувач.
На відео чути, як український військовий віддає наказ виконати пуск, після чого видно сам запуск ракет ATACMS.
Раніше ми писали, що Сили спецоперацій підтвердили ураження ворожих аеродромів у Бердянську та Луганську.
Після цього Зеленський підтвердив застосування ATACMS в Україні.
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