Єрмак показав фото іноземних компонентів в російських ракетах

Українські експерти виявили іноземні компоненти в російських ракетах, – Єрмак.

Джерело фото: Telegram / Андрій Єрмак

За словами голови Офісу Президента України Андрія Єрмака, українські експерти виявили іноземні компоненти в ракетах, які використовують окупанти під час атак на Україну. Ця інформація стала відомою завдяки опублікованим фотографіям.

Зокрема, експерти продовжують аналізувати компоненти російських ракет Х-101, а також безпілотників «шахед» і «картограф». Це свідчить про те, що у використовуваних російськими озброєннями є іноземні деталі та технології.

«Знаходимо іноземні компоненти, працюємо з партнерами для того, щоб унеможливити в подальшому їх постачання рф», – сказав Єрмак.

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