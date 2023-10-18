У Києві митники знайшли археологічні артефакти у поштовому відправленні, фото

Археологічні знахідки намагалися переправити у двох міжнародних поштових відправленнях до Німеччини.

Фото: Київська митниця

Київські митники конфіскували сотню археологічних знахідок VIII ст. до н.е. - ХІІІ ст. н.е. Це стародавня метальна зброя, знаряддя праці та елементи одягу. Вони знаходилися у двох міжнародних поштових відправленнях, повідомляє пресслужба Київської митниці.

Зазначається, що одна з міжнародних посилок прямувала до Німеччини із Черкас, а інша — із Ічні (Чернігівщина). Загалом митники виявили 101 старовинний предмет. Усі відправили на експертизу до Національного музею історії України.

Серед виявленого — п'ятнадцять бронзових наконечників стріл від передскіфського до скіфського часів (VIII-V ст. до н.е.).

"До періоду ранньої та середньої бронзи (III-середина ІІ ст. до н.е.), належать чотири знаряддя праці — мідно-бронзові тесла. В давнину їх застосовували для видовбування корит, човнів-довбанок тощо",— йдеться у повідомленні.

Експерти визначили, що 54 бронзові ремінні пряжки та їх фрагменти належать до черняхівської культури (III-початок V ст.).

Також в міжнародному відправленні знаходилося дев'ять залізних наконечників стріл, віднесених до салтівської культури (V-X ст.). П'ятнадцять інших предметів — залізні ножі доби Русі (X-XIII ст.).

Фото: Київська митниця

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