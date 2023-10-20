На Житомирщині чоловік шукав у лісі гриби, а знайшов склад боєприпасів, фото

Чоловік пішов по гриби до лісу, де й натрапив на «схрон».

На Житомирщині поліцейські знешкодили небезпечний арсенал, який знайшов грибник у лісі.

Так, у МВС України розповіли, що у Радомишльській громаді чоловік пішов по гриби до лісу, де й натрапив на «схрон». Зрозумівши, що саме він знайшов, чоловік одразу же повідомив правоохоронців про це.

Правоохоронці нарахували понад 700 патронів, більше десятка різних гранатних пострілів, понад двох десятків артилерійських пострілів, металеві ящики з боєприпасами та багато іншого.

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