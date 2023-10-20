П'ятниця, олія закінчується, — Денис Малюська анонсував новий тендер, відео

Міністр оригінально анонсував закупку 600 тон олії.

Міністр юстиції України Денис Малюська незвично анонсував закупку олії. На своїй сторінці у Facebook посадовець оприлюднив відео, в якому показав міні-бар в своєму кабінеті. З-поміж пляшок із алкоголем міністр витягнув пляшку олії.

«П’ятниця. На наступному тижні ми придбаємо 600 тон олії. Як завжди — дорого купувати не будемо. Як завжди – на прозоро маркет. І тому швидко подавайте свої пропозиції. Гарних вихідних!» — сказав міністр у відео.

Раніше Денис Малюська пожартував з приводу вимоги партнерів про максимальну прозорість урядовців, оприлюднивши фото зі спальні готелю.

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