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  1. В Україні

Із-під завалів напівзруйнованого житлового будинку у Запоріжжі врятували рудого кота: відео

15:14, 21 жовтня 2023
Близько 12 годин чотирилапий перебував під руїнами.
Із-під завалів напівзруйнованого житлового будинку у Запоріжжі врятували рудого кота: відео
Скріншот із відео
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Домашнім улюбленцям так само як і нам складно, адже вони також бояться сирен, здригаються від вибухів, травмуються та гинуть від ворожих ударів.

Рятувальники ДСНС показали рудого котика, якого врятували. Його дістали з-під завалів напівзруйнованого житлового будинку у Запоріжжі.

«Близько 12 годин чотирилапий перебував під руїнами будівельних конструкцій», - наголосили у ДСНС.

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