На Одещину до нацпарку «Тузлівські лимани» прилетіли фламінго, фото

Прилетіло 1 114 рожевих фламінго.

Джерело фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани» / Олександр Бронсков

На Одещину до національного природного парку «Тузлівські лимани» знову прилетіли рожеві гості. І це не ті, які цьогоріч успішно загніздились у нацпарку.

Як розповів науковець парку, прилетіло 1 114 рожевих фламінго. Поки це найбільша кількість цих пернатих зафіксована науковцями на території парку.

«Майже всі дорослі, але є і трохи пташенят цього року.

Декілька птахів прокільцьовані кільцями білого кольору (визначити їх походження не вдалось), а один птах був із синім кільцем, цей гість - італієць», - розповідають науковці.

Як ми розповідали, на Одещині у колонії фламінго вперше вилупилися майже дві сотні пташенят.

Джерело фото: Національний природний парк «Тузлівські лимани» / Олександр Бронсков

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