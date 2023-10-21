На Києві зʼявився мурал, присвячений воїнам-добровольцям

На Позняках зʼявився найбільший мурал, присвячений воїнам-добровольцям.

Джерело фото: Vitaliy Gideone

На Позняках у Києві з’явився новий мурал, присвячений воїнам-добровольцям. Про це повідомляє видання «Вечірній Київ».

Впродовж трьох тижнів муралісти Віталій Гідеван і Олена Нойна працювали на висоті 50-х метрів над стінописом.

За словами художниці, мурал нагадуватиме цивільним, що за кожен наш мирний день військові платять своєю кровʼю.

Автори муралу розповідають, що за основу взяли фото військового.

«Він разом з трьома побратимами, врятували 11 цивільних людей з-під завалів та цього котика. Після чого вивели їх в безпечне місце, через заміновану дорогу Донецької обл. (іншої відхідної дороги не було), а коли повертались назад, потрапили під обстріл», — написала Олена.

Створення муралу ініціювала дружина Героя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.