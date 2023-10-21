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  1. В Україні

На Києві зʼявився мурал, присвячений воїнам-добровольцям

23:59, 21 жовтня 2023
На Позняках зʼявився найбільший мурал, присвячений воїнам-добровольцям.
На Києві зʼявився мурал, присвячений воїнам-добровольцям
Джерело фото: Vitaliy Gideone
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На Позняках у Києві з’явився новий мурал, присвячений воїнам-добровольцям. Про це повідомляє видання «Вечірній Київ».

Впродовж трьох тижнів муралісти Віталій Гідеван і Олена Нойна працювали на висоті 50-х метрів над стінописом.

За словами художниці, мурал нагадуватиме цивільним, що за кожен наш мирний день військові платять своєю кровʼю.

Автори муралу розповідають, що за основу взяли фото військового. 

«Він разом з трьома побратимами, врятували 11 цивільних людей з-під завалів та цього котика. Після чого вивели їх в безпечне місце, через заміновану дорогу Донецької обл. (іншої відхідної дороги не було), а коли повертались назад, потрапили під обстріл», — написала Олена.

Створення муралу ініціювала дружина Героя.

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