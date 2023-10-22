Укрзалізнниця посилює безпеку на залізниці чотирилапими охоронцями, відео

УЗ відкрила кінологічний центр, де тренуватимуть службових собак.

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Укрзалізниця повідомила про посилення безпеки на залізниці чотирилапими охоронцями. Для підготовки службових собак УЗ відкрила кінологічний центр.

Наразі у ньому виховують 11 бельгійських вівчарок малінуа.

«Зараз підопічним по 3,5 місяці, але вже в семимісячному віці вони можуть працювати на великих вокзальних комплексах та інших об’єктах, допомагатимуть виявляти заборонені до перевезення предмети та речовини», - розповіли в УЗ.

Також у перевізника зазначили, що наразі до охорони об’єктів Укрзалізниці в різних регіонах країни залучаються загалом 125 службових собак різних порід (німецькі та бельгійські вівчарки, лабрадори). У новоствореному кінологічному центрі щорічно будуть готувати близько 30 собак для виконання різних завдань, а загальна чисельність чотирилапих охоронців становитиме одну тисячу.

Також для турботи за здоров’ям чотирилапих охоронців створять ветеринарний центр.

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