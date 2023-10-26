Київський метрополітен отримав 60 вагонів із Варшави, фото

Столична підземка отримала останню партію вагонів як технічну допомогу від Польщі.

Джерело фото: КМДА

Київ отримав 60 вагонів в рамках допомоги від колег польських колег із Варшави. Останній поїзд із вагонів серії № 81, виведених з експлуатації варшавським метрополітеном, вже прибув до Комунального підприємства «Київський метрополітен», – повідомили в КМДА.

Поступовий транспорт цих вагонів тривав сім місяців, як повідомлено зазначеним підприємством.

Зараз фахівці метрополітену активно проводять технічну оцінку кожного вивезеного поїзда. Важливо відзначити, що 80% рухомого складу, який курсує на лініях київського метро, виготовлено ще в радянські часи і аналогічний до вагонів, що використовуються у варшавському метрополітені. Ці вагони мають необхідне обладнання для проведення своєчасного та належного обслуговування рухомого складу столичного метро.

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