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  1. В Україні

Ви хворі люди: у Києві таксист вигнав пасажирок через українську мову, компанія назавжди заблокувала його акаунт, відео

18:21, 26 жовтня 2023
Водій таксі відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою та вигнав їх з автомобіля.
Ви хворі люди: у Києві таксист вигнав пасажирок через українську мову, компанія назавжди заблокувала його акаунт, відео
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У Києві розгорівся новий мовний скандал через таксиста, який відмовився обслуговувати клієнтів українською. Відео шириться в мережі.

Так, водій таксі відмовився обслуговувати пасажирів державною мовою та вигнав їх з автомобіля. На запитання про причину відмови, водій сказав «ви хворі люди».

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, коментуючи інцидент, заявив, що водієві «не вдасться уникнути покарання». Він, зокрема, готує звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України.

Кремінь зазначив, що відмова обслуговувати пасажирок державною мовою є порушенням статті 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». За це передбачено накладення штрафу у розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів.

У свою чергу компанія Bolt заявила, що назавжди заблокувала обліковий запис київського таксиста. У компанії додали, що готові співпрацювати із правоохоронцями.

Відео: Андрій Смолій\Facebook

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