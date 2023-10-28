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На Одещині дрон допоміг прикордонникам виявити ухилянтів, відео

18:18, 28 жовтня 2023
Прикордонники викрили 14 порушників кордону.
На Одещині дрон допоміг прикордонникам виявити ухилянтів, відео
Фото: ДПСУ
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Державна прикордонна служба повідомила про затримання 14 порушників кордону. Чоловіки намагалися незаконно перетнути держрубіж неподалік населеного пункту Окни, що в Одеській області, йдеться у повідомлнні ДПСУ.

Зазначається, що усі затримані зв'язувались в інтернеті з організаторами, які вказували ухилянтам маршрут руху за 2 тисячі доларів.

"Стосовно осіб складено протоколи про адмінправопорушення", - повідомили в прикордонній службі.

Також у ДПСУ додали, що в 4 випадках ухилянтів вдалося виявити за допомогою дрона. 

Раніше повідомлялося, що у Львівській області для ухилянтів підробляли посвідчення учасника бойових дій.

Також ми писали, що на Закарпатті підлітки спробували «підзаробити» на ухилянтах. 

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