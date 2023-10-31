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На Кіровоградщині викрили поліцейських, які під виглядом рейдів незаконно ловили рибу – ОГП

15:49, 31 жовтня 2023
За даними слідства, «рейди» проводили у робочий час та із використанням заборонених знарядь лову.
На Кіровоградщині викрили поліцейських, які під виглядом рейдів незаконно ловили рибу – ОГП
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На Кіровоградщині поліцейських підозрюють у незаконному зайнятті рибним промислом та перевищенням службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Про підозру повідомили начальнику відділення поліції, дільничному офіцеру та двом патрульним поліцейським.

Як розповіли у Офісі Генерального прокурора, за даними слідства, на початку березня 2022 року керівник підрозділу поліції організував своїх підлеглих для незаконного вилову риби під виглядом поліцейських рейдів із акваторії Кременчуцького водосховища на Кіровоградщині.

«Рейди» проводили у робочий час та із використанням заборонених знарядь лову.

У ОГП пишуть, що посадовець навіть забезпечив учасників групи службовим авто та моторним човном з лафетом, що знаходилися на зберіганні як речові докази в іншому кримінальному провадженні.

Протиправну діяльність викрили в кінці місяця того ж року.

Правоохоронці під час виїзду на водосховище виявили підозрюваних на воді та безпосередньо під час незаконного вилову рибу.

Було вилучено 7 риболовних сіток, рибу у кількості 120 шт, службовий транспортний засіб та моторний човен з лафетом.

Також у ОГП пишуть, що слідство встановило, що після викриття цього факту начальник відділення поліції заднім числом видав письмове доручення на проведення профілактичного рейду по боротьбі з браконьєрством на ввіреному водосховищі.

«Лише за встановлений період внаслідок порушень природоохоронного законодавства правоохоронці заподіяли понад 217 тис грн збитків. Перевіряється їхня причетність до інших правопорушень, які задокументовано у ході розслідування», - підкреслили у Офісі Генпрокурора.

Наразі вирішується питання щодо відсторонення підозрюваних від займаних посад та обрання їм запобіжних заходів.

Також вирішується питання щодо накладення арешту на майно з метою забезпечення подальшого відшкодування завданої державі шкоди.

 

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