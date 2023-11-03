У ЗСУ показали нове відео роботи ракет ATACMS

Ракети ATACMS запускали з HIMARS.

Українські військові привітали колег із Днем ракетних військ та артилерії. Зокрема показали нові кадри роботи ATACMS по ворожих цілях. Відео оприлюднив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Запуск ракет було здійснено з HIMARS.

«Розрахунок HIMARS вітає усіх причетних із Днем ракетних військ та артилерії. Зло обов'язково буде покаране. Слава Україні та її воїнам», - написав Штефан.

Раніше Залужний показав запуск американських далекобійних ракет ATACMS.

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