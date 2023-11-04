Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як будуть рахувати прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів, прокурорів, працівників НАБУ, НАЗК і ДБР

Прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів та прокурорів залишиться зменшеним, але спеціальні норми передбачили для НАБУ, НАЗК та ДБР, - проект Бюджету-2024 до другого читання.

Класифікація посад державної служби: роз’яснення НАДС з найбільших актуальних питань

Як визначити класифікаційний код посади, як заповнити відомості класифікації посад, в які строки слід завершити класифікацію посад.

Велика Палата ВС у справі за позовом Геннадія Труханова до ВРП вирішила, в якому складі КАС ВС має розглядати питання про повернення позовної заяви

ВП ВС зазначила, що інформація з Реєстру судових рішень свідчить про відсутність єдиної практики серед суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду як суду першої інстанції стосовно складу суду, який має вирішувати питання про повернення позовної заяви у зв`язку з неусуненням її недоліків.

Доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік передбачає збільшення видатків на ВРП та ВККС та зменшення – на суди

У поданому 2 листопада проекті Бюджету-2024 вирішено зменшити видатки розвитку судів на 62,156 млн та збільшити видатки споживання Вищої ради правосуддя і ВККС.

ВККС затвердила нову форму декларації доброчесності судді після 5 годин дискусій

У новій формі декларації доброчесності судді з'явились нові твердження про мову, про рф та окуповані території, про дії щодо набуття громадянства іншої держави, про майно, яким особа користується.

  1. В Україні

«А при чому тут жінки?»: Денис Малюська анонсував нові закупівлі, відео

08:36, 4 листопада 2023
Міністр юстиції Денис Малюська, анонсуючи закупівлю круп та обладнання для другого табору для військовополонених, зробив несподівану заяву.
«А при чому тут жінки?»: Денис Малюська анонсував нові закупівлі, відео
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Увечері 3 листопада міністр юстиції Денис Малюська опублікував у соцмережах відео, на якому анонсував чергову закупівлю. Крім того, він зробив досить нестандартну «підводку» до анонсу.

«Неймовірна кількість жінок виїхала за кордон. Чоловіки залишилися. Але замість того, щоб думати про роботу, – вони думають про жінок», – сказав Малюська.

І продовжив свій анонс заявою про закупівлі: «наступного тижня ми придбаємо 7 різновидів круп, загалом 860 тонн. Як завжди на Prozorro Market, дорого купувати не будемо. Подавайте свої пропозиції.

Так само наступного тижня ми придбаємо обладнання для нашого другого табору для військовополонених, який ми запускаємо: промислову пральну машину, прасувальний каток та камеру для дезінфекції одягу», – розповів міністр.

Так до чого ж тут жінки? «Я вам відповім. А жінки, як завжди, ні при чому», – підсумував Малюська.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Марина Антонюк
    Марина Антонюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ольга Ступак
    Ольга Ступак
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Іван Філінюк
    Іван Філінюк
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду