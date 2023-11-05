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  1. В Україні

У Києві показали птахів, які контролюють якість води на очисних спорудах: фото

13:39, 5 листопада 2023
Контролюють якість води на очисних спорудах лебеді, качки, чаплі та інші птахи.
У Києві показали птахів, які контролюють якість води на очисних спорудах: фото
Фото: vodokanal.kiev.ua
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У Київводоканалі заявили, що Бортницька станція аерації якісно очищує стічні води.

Як зазначають у пресслужбі підприємства, це підтверджують не тільки результати аналізів, а й найбільш неупереджені експерти – дикі лебеді, що оселились на відвідному каналі БСА. 

«Граційні та чистоплотні лебеді не живуть у брудних водоймах, тим більше за наявності вибору.  Тож можемо з впевненістю сказати, що очистка стічних вод на Бортницькій станції аерації відповідає всім нормативам. Представники київської фауни з цим погоджуються, адже окрім лебедів, тут живуть також качки, чаплі та інші птахи», - сказано у повідомленні.

Київводоканал також опублікував фото пернатих.

 

Фото: vodokanal.kiev.ua

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