У фотопастку Чорнобильського заповідника потрапив бурий ведмідь, фото

За оцінками експертів, фотографії свідчать про дорослого самця.

Джерело фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У фотопастку Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника потрапив бурий ведмідь. Про це повідомили у заповіднику.

Раніше співробітники знаходили його сліди.

На початку листопада співробітники наукового відділу перевіряли мережі фотомоніторингу великих ссавців і виявили знімок тварини.

«Попри негаразди воєнного часу, найбільший хижак Європи не покинув Чорнобильський заповідник, а почувається тут, ніби вдома», – зазначають працівники заповідника.

За оцінками експертів, фотографії свідчать про дорослого самця.

Фото: з фотопасток Чорнобильського заповідника та фахівців Опачицького та Куповатського ПНДВ

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