У фотопастку Чорнобильського заповідника потрапив бурий ведмідь, фото

У фотопастку Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника потрапив бурий ведмідь. Про це повідомили у заповіднику.
Раніше співробітники знаходили його сліди.
На початку листопада співробітники наукового відділу перевіряли мережі фотомоніторингу великих ссавців і виявили знімок тварини.
«Попри негаразди воєнного часу, найбільший хижак Європи не покинув Чорнобильський заповідник, а почувається тут, ніби вдома», – зазначають працівники заповідника.
За оцінками експертів, фотографії свідчать про дорослого самця.
Фото: з фотопасток Чорнобильського заповідника та фахівців Опачицького та Куповатського ПНДВ
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