Прикордонники підняли прапор України на Харківщині на кордоні з рф, відео

Бійці «Сталевого кордону» підняли прапор України в прикордонному населеному пункті Тополі.

Джерело фото: iprosvita

На Харківщині в прикордонному населеному пункті Тополі бійці «Сталевого кордону» підняли синьо-жовтий прапор, як символ незалежності та влади України в районі, розташованому поблизу кордону з росією, що перебуває в сірій зоні.

За інформацією прикордонної служби, вояки підпорядкованого їй підрозділу «Сталевий кордон» вирушили до населеного пункту Тополі, який знаходиться у прикордонній області. Там вони висадили український стяг, позначивши свій акт відеозаписом.

«Нагадуємо ворогові, хто є господарями на нашій землі», – зазначили в Державній прикордонній службі України.

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