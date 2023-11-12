При планових відключеннях світла понад половина українців будуть з інтернетом, — запевнили у Мінцифри

Більше ніж половина українців буде підключена до інтернету, якщо відключення триватимуть до 24 годин.

Фото: Getty Images

Більше ніж половина українців буде підключена до інтернету під час планових відключень світла. Про це розповів директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Юрій Мацик в ефірі телемарафону.

«При віялових відключеннях світла більше половини споживачів залишаться підключеними до інтернету», - сказав Мацик.

Він пояснив, що це поширюється на ситуації, якщо відключення триватимуть до 24 годин, якщо більше - до 72 годин дотягнути можуть максимум 37% користувачів, і то при умові, що вони вдома будуть мати власне живлення.

Раніше ми писали, міністр енергетики Герман Галущенко розповів, чи чекати цього року тривалих відключень світла.

Також стало відомо, чи будуть у листопаді застосовуватись графіки відключення світла.

Додамо, що окупантам буде важче влаштувати блекаут в Україні цієї зими.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.