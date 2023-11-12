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Придбання майна на публічних торгах не є запорукою добросовісності набувача, - Велика Палата ВС висловилася стосовно витребування майна

Питання про добросовісність чи недобросовісність покупця, який набув майно на торгах, слід оцінювати у кожному конкретному випадку окремо, - позиція ВП ВС.

Перелік національних PEP має бути орієнтовним, а не вичерпним: Єврокомісія рекомендує Нацбанку прийняти вказівки

Закон про PEP: Єврокомісія рекомендувала Нацбанку видати вказівки, що національний перелік публічних діячів є орієнтовним, а не вичерпним.

В Україні збільшилась кількість працівників Пенсійного фонду, Мінюсту та БЕБ – Мінфін

В 2023 році найбільше персоналу втратила Податкова служба та апарати місцевих і апеляційних судів.

Верховний Суд: саме по собі залучення адвоката не забезпечує ефективного захисту, присутність має забезпечувати ефективну і практичну правову допомогу

Однією з умов допустимості результатів слідчого експерименту є забезпечення підозрюваної особи правовою допомогою адвоката, яка має бути ефективною, - Верховний Суд.

Суддів, які дискримінували учасників процесу або «списували» наукові роботи, визнають недоброчесними

Наявність рішення Європейського суду з прав людини про порушення Конвенції при розгляді судової справи вирішили не вносити до списку індикаторів недоброчесності судді, натомість включили до списку індикаторів створення атмосфери тиску в колективі.

  1. В Україні

Окупанти влучили в бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків

10:18, 12 листопада 2023
У будівлі суттєві руйнування, а також виникла пожежа.
Окупанти влучили в бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків
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У Херсоні російські окупанти обстрілами завдали серйозних руйнувань обласній бібліотеці. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Одне із влучань терористів під час обстрілу – по обласній бібліотеці імені Гончара.

За даними влади, у будівлі суттєві руйнування, а також виникла пожежа.

Рятувальники понад півтори години приборкували полум'я.

Поранених та загиблих через це влучання немає.

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