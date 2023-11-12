Окупанти влучили в бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків

У Херсоні російські окупанти обстрілами завдали серйозних руйнувань обласній бібліотеці. Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Одне із влучань терористів під час обстрілу – по обласній бібліотеці імені Гончара.
За даними влади, у будівлі суттєві руйнування, а також виникла пожежа.
Рятувальники понад півтори години приборкували полум'я.
Поранених та загиблих через це влучання немає.
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