Окупанти влучили в бібліотеку Гончара у Херсоні: фото наслідків

У будівлі суттєві руйнування, а також виникла пожежа.

У Херсоні російські окупанти обстрілами завдали серйозних руйнувань обласній бібліотеці. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Одне із влучань терористів під час обстрілу – по обласній бібліотеці імені Гончара.

За даними влади, у будівлі суттєві руйнування, а також виникла пожежа.

Рятувальники понад півтори години приборкували полум'я.

Поранених та загиблих через це влучання немає.

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