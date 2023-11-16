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З’їзд науковців-правників обирає члена Вищої ради правосуддя, онлайн-трансляція

На єдину вакантну посаду члена ВРП по квоті з’їзду науковців-правників претендують шість кандидатів з Києва, Харкова та Чернівців.

НАЗК склало протокол на очільника Конституційного Суду Сергія Головатого за те, що той не відповів їм на запит

НАЗК склало протоколи про адміністративне правопорушення щодо в. о. Голови Конституційного Суду України Сергія Головатого та керівника секретаріату КСУ Віктора Бесчастного.

Денис Малюська пояснив, чому варто повернутися до перевірок підстав набуття посадовцями статків до потрапляння на державну посаду

Спочатку парламент ухвалив норму про заборону перевірки підстав набуття посадовцями квартир, авто та грошей до призначення на посаду, а Єврокомісія це не оцінила, - тепер доведеться вносити зміни, але депутати вважають, що це блокуватиме можливості кадрового оновлення держапарату.

Директор ТОВ хотів звільнитися, але загальні збори товариства заяву не розглядали, — ВП ВС вирішила, до якої юрисдикції належить спір

Припинення повноважень одноосібного виконавчого органу ТОВ у разі подання директором заяви про розірвання трудового договору: ВП ВС відступила від висновків Верховного Суду щодо юрисдикції спору.

Адвокат заблокував нарадчу кімнату судді, а потім спробував туди прорватися

Суддя у відповідь видалив адвоката із зали судового засідання.

  1. В Україні

В Україну з візитом прибув новопризначений глава МЗС Великої Британії Девід Камерон: відео

10:17, 16 листопада 2023
В Україну прибув новий міністр закордонних справ Великої Британії.
В Україну з візитом прибув новопризначений глава МЗС Великої Британії Девід Камерон: відео
Скріншот із відео
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Новий міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон здійснив свій перший робочий візит на новій посаді в Україну.

Про його прибуття до Києва повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну.

Хороша зустріч. Зброя для фронту, посилення ППО, захист наших людей і критичної інфраструктури. Вдячний Британії за підтримку!», - написав Зеленський.

Як ми розповідали, новим главою МЗС Великої Британії став колишній прем'єр Девід Кемерон.

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З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
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З’їзд науковців обирає члена Вищої ради правосуддя
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