У зоопарку Києва велика зграя рожевих фламінго перебралась до нової домівки, фото

Для рожевих фламінго також підготували спеціальне меню.

Скріншот із відео

У КиївЗоо найбільша серед українських зоопарків зграя рожевих фламінго з настанням холодів перебралась до затишної та теплої зимової домівки.

Як розповіли у КП «Київський зоопарк», відсьогодні два десятки пернатих купатимуться у власному басейні, прогулюватимуться пляжем серед вічнозелених кущів та екзотичних дерев. Для рожевих фламінго також підготували спеціальне меню: м’ясо-рибний фарш, рачки дафнії, гамарус, мелене листя кульбаби та салату, мука зернових та вітамінно-мінеральні добавки.

Спостерігати за сезонним відпочинком фламінго можна у приміщенні Зимового пташнику нижнього парку КиївЗоо:

у понеділок – з 12:00 до 15:00;

з вівторка до неділі – з 10:00 до 15:00.

Як ми писали раніше, на Одещину до нацпарку «Тузлівські лимани» прилетіли фламінго, фото.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.