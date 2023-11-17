Скандал на столичній Оболоні: поліція перевіряє волонтерський фонд, який підозрюють у шахрайстві, відео

Відкрито справу проти благодійного фонду, який підозрюють у шахрайстві.

Увечері 16 листопада на столичній Оболоні відбувся конфлікт із підозрюваними у шахрайстві, які наживалися на «допомозі» для військових. Правоохоронці відкрили справу проти «благодійного фонду» за підозрою у шахрайстві, – повідомляє поліція Києва.

Кримінальне провадження розпочато після виявлення конфлікту, що виник у Оболонському районі столиці, щодо збору коштів для підтримки українських військових. Поліція втрутилася у ситуацію після поширення відео конфлікту в телеграм-каналах.

Після прибуття правоохоронців на місце події, конфлікт було врегульовано. П'ятеро осіб, які представляли благодійний фонд, були доставлені до територіального управління поліції. Поліцейські оцінили цю подію як можливий випадок шахрайства.

Зараз правоохоронці перевіряють усіх осіб, які представляли фонд, а також документацію, щоб з'ясувати обставини цієї події в рамках розпочатого кримінального провадження.

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